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Sevilla'dan resmi Banega açıklaması! | Video haber

Galatasaray'ın uzun süredir ilgilendiği Ever Banega için kulübü Sevilla'dan açıklama geldi. Sportif direktör Monchi, Banega'nın resmen takımda kalacağını duyurdu!

Sevilla, yeni transferleri Joan Jordan ve Diego Carlos için imza töreni düzenledi. Törende sportif direktör Monchi, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Ever Banega hakkındaki soruları yanıtladı.

Monchi, "Banega hiçbir zaman satılık olmadı ve takımdan ayrılmayı düşünmüyor. Onun en önemli özelliği spor performansı. Banega'yı satmayı düşünmüyoruz. Kendisi şu an oldukça motive. Önümüzdeki günlerde yeni kontrat için görüşmeler yapacağız" şeklinde konuştu.

Aynı zamanda teknik direktör Julen Lopetegui, "Ever Banega, Monchi'nin Sevilla'da inşa etmeye çalıştığı mükemmel takımın önemli bir parçası" yorumunu yaptı.

Arjantinli futbolcu geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla 32 lig maçına çıktı, 3 gol attı, 5 asist yaptı.

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04 Temmuz 2019 , Perşembe
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