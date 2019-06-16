Şeref Has'a veda
82 yaşında hayatını kaybeden Türk futbolunun efsane ismİ Şeref Has, kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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