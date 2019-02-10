Serdar Ortaç'tan Başakşehir'e şarkı!
Şarkıcı Serdar Ortaç, Medipol Başakşehir futbol takımı için kendi şarkısını düzenledi. Şarkı bu hafta oynanan Erzurumspor maçı öncesinde Başakşehir stadında çaldı.
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