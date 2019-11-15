Serdar Kelleci: "İki ay Galatasaray'ın tek gündemi Falcao'ydu"
Spor Ajansı'nda Ceydan Dönmez'in konukları Serdar Kelleci ve Volkan Demir oldu. Kelleci, Galatasaray yönetiminin transfer dönemini iyi yönetemediğini ve yönetimin iki ay boyunca Falcao transferi ile uğraştığını söyledi.
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