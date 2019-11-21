Şenol Güneş: Bizim hedefimiz 2022 Dünya Kupası

YOLCULUĞUMUZ DEVAM EDİYOR

Hayat yolculuğu devam ediyor. Yeni bir yola gidik. Avrupa Şampiyonası'na katıldık ama işler bitmiyor. Şimdi kura çekimi, sonra şampiyona, sonra Dünya Kupası var. Beni bu göreve layık görenlere, Sayın Cumhurbaşkanına, ülkeme ve halkıma teşekkür ediyorum. Köylüye, esnafa, işçiye teşekkür ediyorum. Maçlarımızı izlerken ağlayan sanatçılarımız vardı. Ülkenin her tarafından insanımız bizler için heyecanlanıyor. Yorgunluğum hiç aklıma bile gelmiyor. Bazen otururken uyukluyorum o zaman farkına varıyorum. Aslında bizde bir gönül sevdası var. Saygı, iyi niyet var."



BANA 'PARACI' DİYENLER VARDI



"52 senedir bu işin içerisindeyim. Çok kulüpte çalıştım. Bana 'paracı' diyenler vardı. Herkese diyorum, borcum varsa ödeyeyim. Benim alacağım varsa da herkese helal ediyorum."

HEP BİRLİKTE YAPTIK



"Futbol hayatımın en güzel yıllarında öğretmenlik yaptım. Futbolcu olarak hayatımın en iyi döneminde de yoğun bir tempoda çalıştım. Futbolculuk, istenmeyen, değer verilmeyen ve hatta kız verilmeyen bir meslekti. Şimdi daha fazla değer veriliyor, hatta abartıyoruz. Başarıyı kim yaptı diye adam arıyoruz. Şenol yaptı, Fatih yaptı, Lucescu yaptı diyoruz. Yahu biz yaptık, hepimiz yaptık! Ülken yoksa, sen yoksun. Ailen yoksa, yoksun. Futbolda bırakalım bu ben ben ben diye konuşmayı. Biz varız, hep birlikteyiz."



BANA PARACI DİYENLER ÜLKEYİ SOYUYORLAR



"Geçmişte para yokken biz keyifle futbol oynuyorduk. Şimdilerde de bunu yapıyoruz. Ben hayatımda en çok parayı şimdi kazanıyorum. Bana paracı diyenler şimdi ülkeyi soyuyorlar. Para insanı bozar. Milli takımda çocuklara keyif almaya bakın dedik önce, sonuç ortada. Siz eğer keyif alacak bir oyun ortaya koyarsanız para sonuçtur, para gelir."

BENİM ELİMDEN PARAMI ALDILAR

"Gariban biri varsa onu iyi dinlemek lazım. Sosyal sorumluluk projemi de böylece yerine getirmiş oluyorum. Benim elimden paramı da aldılar 2 yılımı da aldılar ama ben işime devam ettim. En iyi paramı da şimdi alıyorum. Bana paracı diyenler ülkeyi soyuyorlar."

"Üretimde sıkıntımız var. Yeni nesil futbolcular üretebilmek, yetiştirebilmek için akademi dediğimiz fabrikaları yapmak zorundayız."

"Cenk 20 küsür milyona gitti, Yusuf 10 küsür milyona gitti. Her giden döviz getiriyor sana. Sonra yabancı yerli konuşuyoruz. Bu gidince döviz geliyor, yabancı gelince döviz veriyorsunuz. Hani biz Türk ekonomisini koruyorduk? Korumak istiyorsanız, üretin dışarı gönderin."

"Burada kalır mıyım onu da bilmiyorum. İşler gidiyor şimdi iyi, kötü gidince belli olmuyor."

"Ben çalıştırdığım kulüplerde, para bana kirli geldiği için, para işine girmeden sadece fikrimi söyledim. Oyuncu, hoca, başkan düzenini korumalıyız. Bu düzenin bozulmaması lazım."

ARDA TURAN'I BİZ YOK ETTİK

"Merih veya Çağlar, Burak... Bizde şu an olmayan dünya markası Arda. Biz birlikte yok ettik onları. Yaş itibarıyla bir yere geldi.Türkiye'de hem temsilde hem futbolda hem yetenekte en iyisi Arda idi."

"Beni hiç tanımayan adam bana hakaret ediyor. Ürettiğimizi tüketmeyelim. Bu badirelerden böyle geçtim. Her kayıplar yeni kazançlar getirdi, manevi olarak."

"Bizim asıl hedefimiz 2022 Dünya Kupası'na katılmak, oradaki finallere gitmek. Milli Takım'ın başarısı hepimizin başarısıdır. Başarı için adam aranıyor. Hep birlikte başardık. Sayın Mircea Lucescu'ya teşekkür ediyorum. Belki etmeyenler vardır."

"Kagawa'nın alınmasını çok istediler, ben istemedim ve futbolcuların paralarının ödenmesini istedim. Bir takım elbiseniz var, bir tane daha pantolon alıyorsunuz, onun yerine gömlek alın, gömleğiniz yok. Parayı vermezsen, yabancı futbolcu zaten oynamaz"

"Yönetimlere de hak veriyorum. Kamuoyunu susturmak için fırsat gelince değerlendiriyorlar. Sonrasında hak da verdim onlara ama sezon sonu yine alınmadı."

"Sahaya gelen insan o parayı verip gelebilmeli. Ortalama seyirci sayımız artmalar olsa da hala düşük. Ekonomik sosyal sıkıntıları olan şehirler var. İnsanlar oraya gergin gelince o sahaya da yansıyor."