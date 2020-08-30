Şenol Güneş açıkladı! Ferdi Kadıoğlu ve Abdülkadir Ömür...
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gündem, A Milli Takım ve Türk futbolu hakkında A Spor'da katıldığı bir programda özel açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, Ferdi Kadıoğlu'nu milli takımda görmek istediğini duyururken, Abdülkadir Ömür'ü ise neden milli takıma almadığını açıkça ifade etti. İşte Güneş'in o sözleri...
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