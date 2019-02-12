Sen Anlat Karadeniz 40. Bölüm Fragmanı

"Senden kaçan birini bulmak zordur..."Sokak serserileri tarafından kaçırılan Nefes adamları alt etmeyi başarırken, Tahir peşindeki polislerle yüz yüze gelmiştir. Vedat uyanıp Nefes'in kaçtığını öğrenince serumları söker atar. Nefes'in peşinden gidecek gücü olmayan Vedat, Fikret'i ikna etmek için bu defa acımasız bir yöntem deneyecektir. Tahir, Yiğit'in bıraktığı izlerin peşinde onlara adım adım yaklaşırken, Nefes oğlunun kucağına yığılır. Yiğit annesini kaybetme korkusuyla karşı karşıya gelmiştir.