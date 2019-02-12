Sen Anlat Karadeniz 39. Bölüm
Aile darmadağın oluyor
Tahir Vedat'ı vurur ve tutuklanır. Vedat ölümle pençeleşirken, Tahir geride bıraktıklarını düşünmektedir. Şimdi sevdalarına sahip çıkma sırası Nefes'tedir. Vedat'tan kurtulamayacağını anlayan Nefes, ailesi için kendini feda eder ve kayıplara karışır. Nefes ve Yiğit artık dış dünyanın tehlikeleriyle karşı karşıyadır. Nefes'in mektubunu alan Tahir hapishaneye nakledilirken kaçmayı başarır. Şimdi bir de kanun kaçağı olan Tahir, oğlunu ve sevdasını bulmadan dönmemeye kararlıdır.
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