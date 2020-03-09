Semih Özsoy'dan hakem tepkisi
Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, Yukatel Denizlispor maçındaki hakem kararlarının "skandal ve düşündürücü" olduğunu söyledi. Özsoy, teknik direktör konusunda ise seçici davranacaklarını dile getirdi.
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