Savaş Çorlu: Mutlaka futbolcular ile Fatih Terim arasında bir sıkıntı var

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında PSG ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar deplasmanda konuğu olduğu rakibi karşısında reaksiyon gösteremedi ve sahadan 5-0'lık farklı mağlubiyetle ayrıldı. Maçı ve sarı-kırmızılı ekipteki son gelişmeleri değerlendiren A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Sabah Sporu programında şu ifadeleri kullandı:



"Mutlaka futbolcular ile Fatih Terim arasında bir sıkıntı var. Burada ya Fatih Terim sıkıntı yaşayacak ya da futbolcular."