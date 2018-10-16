A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi muhabiri Savaş Çorlu, Galatasaraylı futbolcu Eren Derdiyok hakkında açıklamalarda bulundu. Çorlu, "Kaprisli adamı Fatih hoca hiç sevmez. Şuanda Eren'e ihtiyacı var Galatasaray'ın. Kazanmak zorunda" ifadelerini kullandı.