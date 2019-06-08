Salah İslamofobi'yi azalttı
Stanford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, Muhammed Salah'ın transferinin ardından ?Liverpool kentinde İslamofobi, yüzde 18,9 oranında azaldı...
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