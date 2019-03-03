Sakaryaspor'dan olaylı maç sonrası açıklama!
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Sakaryaspor'dan olaylı maç sonrası açıklama!

Sakaryaspor'dan olaylı maç sonrası açıklama!

Sakaryasporlu futbolcu Ferit Erişçi, Amedspor'la oynanan mücadelede rakip takım oyuncusunun sahaya kesici aletle çıktığını iddia ederek, yara aldıklarını gösteren fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı. Olaylı maçın ardından Sakaryaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin ve Sakaryaspor Başkan Vekili Cumhur Genç, A Spor canlı yayınına bağlanarak olayla ilgili açıklama yaptı.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
03 Mart 2019 , Pazar
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN