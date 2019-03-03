Sakaryaspor'dan olaylı maç sonrası açıklama!
Sakaryasporlu futbolcu Ferit Erişçi, Amedspor'la oynanan mücadelede rakip takım oyuncusunun sahaya kesici aletle çıktığını iddia ederek, yara aldıklarını gösteren fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı. Olaylı maçın ardından Sakaryaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin ve Sakaryaspor Başkan Vekili Cumhur Genç, A Spor canlı yayınına bağlanarak olayla ilgili açıklama yaptı.
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