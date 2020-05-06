Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama: Sorumluluk TFF'nindir
Bilim Kurulu üyeleriyle ile video konferans yoluyla toplantı yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TFF'nin yaptığı açıklamalarla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Bakan Koca, Süper Lig'in başlamasıyla ilgili, "Bundan sonraki sorumluluk federasyonundur" dedi.
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