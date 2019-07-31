Ronaldinho'ya haciz şoku
İngiliz ve Brezilya basınında çıkan haberlere göre, ekonomik sıkıntılar yaşayan Ronaldinho'nun 57 mülküne haciz kondu.
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