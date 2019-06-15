Roberto Soldado'ya La Liga'dan talip çıktı - Video
İspanyol basını, La KLiga ekiplerinden Levante'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Roberto Soldado'yu transfer etmek istediğini iddia etti...
Levante'nin, Fenerbahçe'nin sözleşmesini yenilemediği İspanyol golcüyü transfer etmek istediği iddia edildi..
İspanyol basınında çıkan haberde, La Liga kariyerine 2015'te ara veren Soldado'nun yeniden ülkesine dönmeye sıcak baktığı belirtildi..
Levante'nin 34 yaşındaki santrfor için temasta bulunduğu ve öncelik olarak ekonomik şartları soruşturduğu kaydedildi... Fenerbahçe'de bu sezon 25 maça çıkan İspanyol golcü 7 gol atıp 6 asist yaptı.
Soldado daha önce İspanya'da Real Madrid, Getafe, Valencia ve Villarreal formaları giydi.
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