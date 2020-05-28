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Rıza Çalımbay: Biraz daha bekleyebilirdik

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "Artık ne söylesek boş. Daha önce erken olduğunu söyledim. Şu anda iyiye gidiş de vardı, biraz daha bekleyebilirdik. Futbolcular psikolojik olarak iyi durumda değiller. Liglerin biraz daha ilerde oynanması gerektiğini söylemiştik. Ama artık iş işten geçti. Söylediklerimiz zaten boş şeyler. Çünkü, hiçbir zaman teknik direktörleri karşılarına alıp oturup konuşmadılar, fikrimizi almadılar. O yüzden kendilerine göre hazırladılar bizde çıkıp oynayacağız yapacak bişey yok. Ama daha güzel bir zamanlama yapılabilirdi. İnşallah kazasız belasız ligi bitiririz." ifadelerini kullandı.

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28 Mayıs 2020 , Perşembe
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