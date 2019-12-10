Ricardo Rodriguez adım adım Galatasaray'a

Galatasaray'ın transfer operasyonu hız kesmeden devam ediyor. Devre arasında mevcut kadroyu büyük ölçüde yenileyecek olan Sarı-Kırmızılılar, bir de sol bek için çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik direktör Fatih Terim'in talebi doğrultusunda, Milan'ın 27 yaşındaki futbolcusu Ricardo Rodriguez'i gözüne kestiren Sarı-Kırmızılılar, bu hafta içerisinde İtalyan kulübüyle ikinci kez masaya oturacak.

Şu ana kadar görüşmelerin olumlu geçtiği, Galatasaray'ın Rodriguez'i 1.5 sezonluğuna kiralamak istediği öğrenildi. Eğer Milan cephesi, bu süreyi kabul ederse, Galatasaray 1.5 milyon Euro ödeyerek çok önemli bir takviye daha yapmış olacak.

İtalyan kulübünde düzenli forma şansı bulamayan Ricardo Rodriguez, ayrılığa sıcak bakıyor.Milan ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Rodriguez 2017 yazında 15 milyon Euro'ya transfer edilmişti.