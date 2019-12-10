Ricardo Rodriguez adım adım Galatasaray'a - Son dakika Galatasaray videoları, Galatasaray haberleri - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Ricardo Rodriguez adım adım Galatasaray'a

Ricardo Rodriguez adım adım Galatasaray'a

Ara transfer dönemi için çalışmaları sürdüren Galatasaray'ın takviye yapmak istediği bölgelerden birisi de sol bek. Ocak ayında Yuto Nagatomo ile yolları ayırmayı planlayan sarı kırmızılılar, Milan'da forma giyen Ricardo Rodrıguez için girişimlerini sürdürüyor. Taraflar ikinci kez masaya oturacak.

Galatasaray'ın transfer operasyonu hız kesmeden devam ediyor. Devre arasında mevcut kadroyu büyük ölçüde yenileyecek olan Sarı-Kırmızılılar, bir de sol bek için çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik direktör Fatih Terim'in talebi doğrultusunda, Milan'ın 27 yaşındaki futbolcusu Ricardo Rodriguez'i gözüne kestiren Sarı-Kırmızılılar, bu hafta içerisinde İtalyan kulübüyle ikinci kez masaya oturacak.

Şu ana kadar görüşmelerin olumlu geçtiği, Galatasaray'ın Rodriguez'i 1.5 sezonluğuna kiralamak istediği öğrenildi. Eğer Milan cephesi, bu süreyi kabul ederse, Galatasaray 1.5 milyon Euro ödeyerek çok önemli bir takviye daha yapmış olacak.

İtalyan kulübünde düzenli forma şansı bulamayan Ricardo Rodriguez, ayrılığa sıcak bakıyor.Milan ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Rodriguez 2017 yazında 15 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
10 Aralık 2019 , Salı
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN