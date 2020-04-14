Ramazan Civelek: A Milli Takım forması giymek istiyorum
Fatih Karagümrük forması giyen Ramazan Civelek, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Civelek, "Çıkabilirsek Karagümrük'le Süper Lig'e çıkmak istiyorum. Eğer Süper Lig'e çıkarsam her Türk futbolcu gibi bende A Milli Takım forması giymek istiyorum." ifadelerini kullandı.
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