Radamel Falcao'dan flaş Fenerbahçe - Galatasaray derbisi paylaşımı!
Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde sarı kırmızılıların Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'dan flaş bir paylaşım geldi. İstanbul görüntülerinin ağırlıkla izleyiciye aktarılan videoda özel anlar paylaşıldı.
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