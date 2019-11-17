Potanın perileri galibiyet peşinde - Son dakika Basketbol videoları, Basketbol haberleri - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Potanın perileri galibiyet peşinde

Potanın perileri galibiyet peşinde

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Litvanya ile 17.30'da Mersin'de karşılaşacak.

Potanın Perileri, Litvanya'yı konuk edecek... A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nun ikinci haftasında Litvanya'yı konuk edecek.

Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 17.30'da başlayacak.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk maçında deplasmanda Sırbistan'a 59-56 mağlup olmuştu... Litvanya ise ilk müsabakasında Arnavutluk'u 108-43 gibi farklı bir skorla yenmişti... grubun diğer maçında Arnavutluk, Sırbistan'ı ağırlayacak.

Avrupa Şampiyonası elemelerinde 9 grupta 33 takım mücadele ediyor... Gruplarında ilk sırayı alacak 9 takım ile en iyi 5 grup ikincisi, turnuvaya katılma hakkı kazanacak. ev sahipleri Fransa ve İspanya ise turnuvaya doğrudan katılacak.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
17 Kasım 2019 , Pazar
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN