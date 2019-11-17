Potanın perileri galibiyet peşinde

Potanın Perileri, Litvanya'yı konuk edecek... A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nun ikinci haftasında Litvanya'yı konuk edecek.

Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 17.30'da başlayacak.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk maçında deplasmanda Sırbistan'a 59-56 mağlup olmuştu... Litvanya ise ilk müsabakasında Arnavutluk'u 108-43 gibi farklı bir skorla yenmişti... grubun diğer maçında Arnavutluk, Sırbistan'ı ağırlayacak.

Avrupa Şampiyonası elemelerinde 9 grupta 33 takım mücadele ediyor... Gruplarında ilk sırayı alacak 9 takım ile en iyi 5 grup ikincisi, turnuvaya katılma hakkı kazanacak. ev sahipleri Fransa ve İspanya ise turnuvaya doğrudan katılacak.