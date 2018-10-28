Phillip Cocu Ülker Stadı'ndan böyle ayrıldı
Fenerbahçe'de görevden alınan Phillip Cocu, Ülker Stadı'ndan böyle ayrıldı.
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