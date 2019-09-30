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Paris Saint-Germain kafilesi İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında Türk Telekom Stadı'nda Paris Saint-Germain'i konuk edecek. Fransız ekibi, Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimizle karşılaşacağı maç için İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci haftasında yarın karşılaşacağı Fransa'nın Paris Saint Germain (PSG) ekibi İstanbul'a geldi.

İstanbul Havalimanı'na özel uçakla gelen PSG, burada hem alandaki yolcular hem de havalimanı personelinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden yoğun güvenlik önlemleri altında özel otobüsle ayrılan Fransız temsilcisi, konaklayacağı otele gitti.

Galatasaray ile PSG arasındaki karşılaşma yarın saat 22.00'de Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.

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30 Eylül 2019 , Pazartesi
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