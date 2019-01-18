Ozan Kabak'ın Stuttgart'a transferi Alman basınında
Stuttgart'ın Galatasaray'dan Ozan Kabak'ı transfer etmesi Alman basınında büyük yankı buldu.
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