Osman Çakmak: Biz birlikte güçlüyüz
Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Corona virüsü gündemiyle ilgili konuşan Çakmak, devletin aldığı tedbirlere uyulması gerektiğini söylerken, "Biz birlikte güçlüyüz" diyerek birliktelik mesajı verdi.
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