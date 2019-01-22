Okan Buruk: "Bizim için çok değerli bir üç puan"
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Kasımpaşa maçının ardından A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
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