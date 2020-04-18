Oğuzhan Özyakup: Beşiktaş'ta zor bir dönem geçirdim
Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ta zor bir dönem geçirdiğini belirtti. Devre arası transfer döneminde Feyenoord'a kiralanan yıldız oyuncu, "6 ay kiralandım ama 2-3 ay sürdü. Beşiktaş'ta zor bir dönem geçirdim. Feyenoord'a kendimi geliştirmek belki bir transfer daha yapmak için geldim. Hollanda'dayım, her şey yolunda" ifadelerini kullandı.
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