Oğulcan ve Günay A Spor'a konuştu
Gazişehir Gaziantep futbolcuları Oğulcan Çağlayan ve Günay Güvenç, Süper Lig'e yükseldikleri için büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.
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