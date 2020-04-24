Nevzat Dindar: UEFA, futbol oynanmazsa biz batarız mesajı verdi
A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Son Sayfa programında gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu. Dindar, "UEFA, futbol oynanmazsa biz batarız mesajı verdi." ifadelerini kullandı.
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