Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile görüştüm
Fenerbahçe'ye dair en çok merak edilen soruların başında 'Yeni teknik direktör kim olacak?' sorusu geliyor. Sarı-lacivertli camia bu sorunun yanıtını beklerken, merak edilen konuya dair sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Nenad Bjelica, sarı-lacivertli kulüp ile görüştüğünü açıkladı.
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