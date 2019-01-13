Negredo serbest kaldı
Beşiktaş'tan Al-Nasr'a transfer olan Alvaro Negredo'nun sözleşmesi feshedildi ve oyuncu serbest duruma çıktı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Vida'ya 4 teklif birden! İşte istenilen rakam...
- Burak Yılmaz dönüyor! Transferde sona doğru...
- Beşiktaş'a Hasic piyangosu
- Rıdvan Dilmen'den çarpıcı takas açıklaması! Galatasaray ve Beşiktaş...
- Beşiktaş'ta hedef Borussia Dortmund'dan Maximilian Philipp
- Beşiktaş'tan Douglas harekatı
- Beşiktaş'tan transfer şov! Listede 9 isim...
- İşte Şenol Güneş'in Burak Yılmaz planı! Oyun taktiği...