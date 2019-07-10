Ndiaye Fenerbahçe yolunda
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen? Badou Ndiaye'nin menajeri D'Avilla, Fenerbahçe ile görüştüklerini söyledi.
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