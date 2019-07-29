"Nainggolan gelirse Melo'nun iki katı fayda sağlar"
A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, Transfer Raporu programında değerlendirmelerde bulundu. Alpaslan, "Nainggolan gelirse Melo'nun iki katı fayda sağlar" ifadelerini kullandı.
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