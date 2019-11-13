Mustafa Kaplan: Rakibimiz kim olursa olsun kazanmak için oynayacağız
Ankaragücü'nde Metin Diyadin'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen Mustafa Kaplan, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Ankaragücü taraftarlarının desteğiyle güzel işler yapacaklarının altını çizen Kaplan, "Rakibimiz kim olursa olsun kazanmak için oynayacağız" dedi.
Mustafa Kaplan'ın açıklamaları şu şekilde:
TARAFTARLARIMIZIN DESTEĞİYLE GÜZEL İŞLER YAPMAK İSTİYORUZ
Gençlerbirliği'nden ayrılmamın ardından başkanımız beni çağırdı ve bir görüşmemiz oldu. Görüşmenin neticesinde anlaştık. Bildiğim bir camia, geçen sene burada bir tarih yazmıştık. Aynı şekilde oyuncu arkadaşlarımızla beraber geçen seneki ruhu tekrar yakalamak istiyoruz. Büyük Ankaragücü taraftarlarının da desteğiyle güzel işler yapmak istiyoruz. Elimizde iyi bir takım var. Trabzonspor maçına sahaya kazanmak için çıkacağız. Burada olduğumuz için başkan ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum.
OYUNCULARIMIZLA TARİH YAZMAK İSTİYORUZ
Geçen sene bu oyuncu grubuyla tarih yazmıştık. Bu sene de aynı oyuncu grubuyla tarih yazmak istiyoruz. Ben cesaretli bir insanım. Her dönem elimi taşın altına sokmuşumdur. Geçen sene de zor bir görevi kabul etmiştik, şimdi de zor bir görevimiz var ancak benim için zor değil. Büyük bir Ankaragücü taraftarı var. Geçen sene kümede kalmamızda büyük payları olmuştu. Aynı şekilde yine gücümüz taraftarımız olacak. Rakibimiz kim olursa olsun kazanmak için oynayacağız.
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