Mustafa Cengiz’den taraftara Falcao sözü!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, taraftarlara Falcao müjdesini verdi. Cengiz, “Falcao’yu sizlerle buluşturmayı, sizlerin alkışına sunmayı hedefliyoruz. Bu kadar diyebiliyorum.” İfadelerini kullandı.
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