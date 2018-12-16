Mustafa Cengiz'den flaş saldırı açıklaması
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray mağazasına yapılan saldırıyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde;
"GS Store'a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Tahrik edici bir şey var mı diye iyice araştırdık. Saldıranların üstünde Trabzonspor forması olması bizi yaralamıştır"
"Ben klasik söylemleri sevmiyorum. Yani bu yapılan hareket Tarbzonspor camiasına mal edilemez, bunlar bir iki çapulcudur
sölerini yeterli bulmuyorum. Bu Patagonya taraftarı değil üzerinde bir forma var. Ben sözü ve topu saygı duyduğum Trabzonspor
camiasına bırakıyorum. Tarbzonspor camiası ve yönetimi buna nasıl bir tepki gösterecek, ben bunu merak ediyorum. Camiamızda bunu
merak ediyor. Trabzonspor buna ne diyor önemli olan bu..."
"Sahaya inmeyen, vandalizm yapmayan tek taraftar topluluğu Galatasaray. Tüm kışkırtmalara rağmen Galatasaray taraftarı sahaya inmedi. Bir takım güçler Galatasaray üzerinde oyunlar oynuyor. Bir takım güçler, Türkiye'nin en büyük camiası olan Galatasaray'ı tahrik edip sokaklara mı sürüklemek istiyor? Güvenlik güçlerimizin ve devletimizin çok dikkatli olması gerekir. Galatasaray taraftarı hiçbir zaman sokaklara inmemiş, sokakları yakmamıştır."
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