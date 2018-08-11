Mustafa Cengiz: "Oyuncu alsak da oynatamayız"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Süper Lig'in açılış maçında sarı-kırmızılıların Ankaragücü'nü 3-1 yendiği maç sonrası önemli açıklamalar yaptı. Transferle ilglili konuşan Cengiz, "Bir futbolcu alsak bile oynatamayız. Biz futbolcu satmadan, futbolcu alamayız. Bunu bir türlü anlatamıyorum" dedi.