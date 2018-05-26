"Mustafa Cengiz önde götürüyor"
Levent Tüzemen, Galatasaray'daki seçimi değerlendirdi
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fatih Terim, Galatasaray’ın başında yine rekorları altüst etti .
- Galatasaray'da 3 aday: Thomasson, Bennacer, Anjos
- Kjaer sürprizi! Sevilla Galatasaray'a haber gönderdi
- Galatasaray ilki başaracak
- Fatih Terim varsa kupa var! İşte karnesi!
- Bu tablo Terim'in eseri!
- Galatasaray bombayı patlattı! Emre Mor ile anlaşma sağlandı!
- Gomis, genç oyuncuyla yakından ilgilendi