Mustafa Cengiz aday olabilir mi?
Gün Ortası programında A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Galatasaray'da alınan seçim kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz aday olabilir mi? İşte detaylar...
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