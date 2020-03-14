Muslera mı Karius mu?

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kalecilerin performansı kritik önem taşıyor.

Sarı-kırmızılı ekipte Uruguaylı kaleci Fernando Muslera performansıyla taraftarlarına güven verirken, Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius geçen sezon olduğu gibi bu sezon da beklentileri karşılayamadı.

Süper Lig'in ikinci yarısındaki başarılı sonuçlarıyla şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendiren Galatasaray'da Muslera performansıyla takımına katkı verdi.

Bu sezon 24 lig maçında toplam 2 bin 160 dakika süre alan Uruguaylı kaleci, 19 gol yedi. Muslera, sakatlığı nedeniyle ligin ilk yarısındaki Medipol Başakşehir karşılaşmasında görev alamadı. Fernando Muslera, ligin ikinci yarısındaki 8 maçta 5 gole engel olamadı. Uruguaylı file bekçisi, bu sezon 11 lig maçında kalesini gole kapadı.

Galatasaray'a 2011-2012 sezonunda transfer olan Muslera, 9 sezonda toplam 43 derbi maçta görev aldı. 34 yaşındaki kaleci, Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde 17 galibiyet, 15 beraberlik ve 11 mağlubiyet gördü. Söz konusu karşılaşmalarda rakiplerin 40 golüne engel olamayan Muslera, 16 derbi maçında gol yememeyi başardı.

Beşiktaş'ın alman kalecisi Loris Karius ise geçen sezon olduğu gibi bu sezon da beklentileri karşılayamadı.

Ligin ilk haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçında sakatlığı nedeniyle görev alamayan ve sonrasındaki 24 maçta 2 bin 160 dakika süre alan Karius, 29 gol yedi.

Karius, son 4 maçta kalesini gole kapatmayı başaramadı. Alman file bekçisi bu sezon 7 lig maçında gol yemedi.

Süper lig'in ikinci yarısında da beklentileri karşılayamayan Karius, 8 maçta 10 golü kalesinde gördü.

Geçen sezon başında İngiltere'nin Liverpool takımından 2 yıllığına kiralanan Karius, oynadığı 6 derbi maçta 9 gol yedi. Alman file bekçisi, Fenerbahçe ve Galatasaray derbilerinde ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı.