Musa Aydın: 65 yaş üstü güreşçilerimize destek veriyoruz
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, A Spor'a bağlanarak özel açıklamalarda bulundu. Aydın, 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkma yasağı gelmesinden sonra, "65 yaş üstü güreşçilerimize destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Michael Jordan ve Muhammed Ali belgeseli ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Efsaneler ekranda...
- Max Kruse'den sürpriz talep! O isimle oynamak istiyor
- İşte corona virüsü böyle yayılıyor! Şok görüntü...
- Fenerbahçe'ye dünya yıldızı! Muriç'in yerine geliyor
- Transferde flaş gelişme! Arda Turan bombası ve Galatasaray...
- Corona virüsü salgını sonrası ilginç detay! Artık depremler...
- Onyekuru'dan Galatasaray itirafı!
- Ozan'dan sonra bir büyük stoper daha! İşte Galatasaray'ın altın jenerasyonu
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.