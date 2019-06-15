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Murat Sağlam Fenerbahçe yolunda - Video

Sarı lacivertlier, Trabzonspor'un da gündemine gelen 21 yaşındaki oyuncuyla ilgileniyor.

Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da oynayan genç futbolcunun menajeri Muzzi Özcan, A Spor'a yaptığı açıklamada Fenerbahçe ile görüşeceklerini belirtti...

Ümit Milli takımında da görev yapan Murat Sağlam, sağ bekte ve orta sahada oynayabiliyor.

Geçtiğimiz sezon Wolfsburg'un ikinci takımında şans bulan 1998 doğumlu oyuncu 25 maçta 6 gol atarken 4 de asist yaptı...

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15 Haziran 2019 , Cumartesi
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