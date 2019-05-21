Mkhitaryan Bakü'ye götürülmeyecek
Arsenal, Ermeni futbolcusu Henrikh Mkhitaryan'ın güvenlik gerekçesiyle Bakü'de Chelse'yle oynanacak UEFA Avrupa Ligi finaline götürmeyeceğini açıkladı.
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