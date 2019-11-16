Millilerin yeni rotası EURO 2020
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 grubundaki rakipleri ve maçlarını oynayacağı ülkeler 30 Kasım'da Bükreş'te çekilecek kura ile belli olacak. Organizasyon tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek.
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 biletini almasının ardından gözler dev organizasyona çevirildi.
Ay yıldızlı ekibin EURO 2020'de maçlarını oynayacağı ülkeler ve gruptaki rakipleri 30 Kasım'da Romanya'nın başkenti Bükreş'te çekilecek kura çekimiyle belli olacak.
Toplam 24 takımın katılacağı kura çekiminde seri başı ülkeler, eleme maçlarının tamamlanmasıyla belli olacak.
Grup maçları sonunda şampiyonaya katılacak 20 takım doğrudan belirlenecek. son 4 takım ise Mart 2020'de oynanacak UEFA Uluslar Ligi play-off maçları sonunda belli olacak. Play-off kuraları ise 22 Kasım Cuma günü çekilecek.
EURO 2020, Avrupa Şampiyonası organizasyonunun 60. yıl dönümüne denk gelmesi dolayısıyla tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek.
Şampiyonaya A Grubu'nda Roma ve Bakü, B Grubu'nda Saint Petersburg ve Kopenhag, C Grubu'nda Amsterdam ve Bükreş, D Grubu'nda Londra ve Glasgow, E Grubu'nda Bilbao ve Dublin, F Grubu'nda ise Münih ve Budapeşte ev sahipliği yapacak.
Yukarıdaki ülkeler, şampiyonaya katılma hakkı elde ederse maçlarını belirlenen gruplarda oynayacak ve en az iki karşılaşmaya ev sahibi avantajıyla çıkacak.
EURO 2020, 12 Haziran'da İtalya'nın başkenti Roma'da başlayacak.
A Grubu'ndaki açılış maçıyla Roma Olimpiyat Stadı'nda başlayacak EURO 2020, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda 12 Temmuz'da oynanacak final maçıyla sona erecek.
Şampiyonada son 16 turuna Amsterdam, Bilbao, Bükreş, Budapeşte, Kopenhag, Dublin, Glasgow ve Londra, çeyrek finallere ise Bakü, Münih, Roma ve Saint Petersburg ev sahipliği yapacak.
yarı finaller ve final ise Londra'da 90 bin kişi kapasiteli Wembley Stadı'nda oynanacak.
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