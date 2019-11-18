Millilerden maç sonu açıklamaları
EURO 2020 elemeleri kapsamı grup maçlarında fırtına gibi esen A Milli Takım'ımız son oynadığı İzlanda maçı sonrası EURO 2020'ye katılmayı garantilemişti. Ay-Yıldızlılıar gruptaki son maçında Andorra ile karşı karşıya geldi. Millilerimiz mücadeleden 2-0 galibiyetle ayrılarak H Grubu'nu 2. sırada tamamladı.
Maç sonrası milli futbolcular Merih Demiral, Enes Ünal, Hakan Çalhanoğlu, Nazım Sangare, Ahmed Kutucu A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
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