Milliler farkı 2'ye çıkardı!
A Milli Takımımız, Karadağ'daki hazırlık maçında 23. dakikada Okay Yokuşlu'nun kafa golüyle deplasmanda skoru 2-0 yaptık. Frikikte asisti yapan isim Hakan Çalhanoğlu.
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