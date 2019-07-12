Miguel Lopes resmen Kayserispor'da
TRANSFER GELİŞMESİ - Miguel Lopes resmen Kayserispor'da... 32 yaşındaki Portekizli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaraylı taraftarlardan Garry Rodrigues'e şok tepki
- Melo'dan sonra Galatasaray'a yeni Pitbull
- Sürpriz karar... Yeni 10 numara Salih Uçan! Galatasaray... Son dakika transfer haberleri
- Fatih Terim'den Arda Turan kararı
- Fenerbahçe'den sürpriz golcü atağı!
- Ever Banega transferinde son dakika gelişmesi! Galatasaray...
- Ve transferi resmen açıklandı! Galatasaray'a Diagne piyangosu | Son dakika haberleri
- Galatasaray'da şok! Tam 37 milyon
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.