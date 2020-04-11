MHK'den penaltı itirafı
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Trabzonspor - Başakşehir maçında Nwakaeme'nin yerde kaldığı pozisyonda penaltı verilmesinin gerektiğini belirtti.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Usta yorumcudan flaş sözler! ''Trabzon'da olay çıksın istiyorlar''
- Trabzonspor'dan Galatasaray'a ikinci çalım!
- BB. Erzurum - Trabzonspor maçından kareler...
- Trabzonspor'a bir Pers daha! 1.92'lik stoper...
- Futbol otoriteleri Süper Lig'de ilk yarıyı değerlendirdi
- Trabzonspor'da Ünal Karaman'dan oyuncularına mesaj!
- Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ayrılanlar şimdi ne yapıyor?
- İşte Trabzonspor-Denizlispor maç muhtemel 11'leri
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.