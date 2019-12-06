Mehmet Yılmaz: "Galatasaray iyi durumda değil"
Mustafa Göksu'nun sunduğu Son Sayfa'nın konukları Serdar Sarıdağ ve Mehmet Yılmaz oldu. Galatasaray'ın Tuzlaspor karşısında aldığı mağlubiyeti değerlendiren Mehmet Yılmaz, Galatasaray'ın iyi durumda olmadığını dile getirdi.
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