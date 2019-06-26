Mehmet Topal'dan veda mesajı | Video haber
Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Mehmet Topal, veda mesajı yayımladı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Ali Koç'a sert cevap! 'Bunun adı kötü niyetlilik...'
- Fenerbahçe transferde şov yapacak! 4 dünya yıldızı...
- Simon Kjaer'den Fenerbahçe açıklaması!
- Şampiyonlar Ligi kararı! Fenerbahçe...
- Fenerbahçe'de kombinelere yapılan zam taraftarların büyük tepkisini çekti
- Fenerbahçe'den Valbuena'yı unutturacak transfer!
- Fenerbahçe'ye NBA'den iki süper transfer!
- Fenerbahçe'ye transfer piyangosu!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.